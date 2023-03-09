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Петербуржцам напомнили, сколько выходных дней их ждет в мае из-за праздников

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© Фото: Pxhere

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В мае петербуржцы смогут насладиться дополнительными выходными из-за грядущих праздников.

В общей сложности праздники подарят жителям Северной столицы неделю дополнительных выходных. Однако, речи о сокращенных рабочих днях не идет. Об этом пишет "МК в Мурманске" со ссылкой на слова директора по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлии Саниной.

Дополнительные свободные от работы дни ждут россиян с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. Тем не менее, По словам Саниной, накануне граждан не отпустят домой пораньше, как это обычно бывает.

Уточняется, что компании могут сами объявлять укороченные рабочие дни перед праздниками, несмотря на то, что официально правительством России такие меры установлены только 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

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