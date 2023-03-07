В преддверии международного женского дня Петербург заметно подморозило

В Культурной столице накануне 8 марта морозно и снежно. В первый месяц весны традиционно сохраняется зимняя погода.

Во вторник, 7 марта, метеорологические условия в Санкт-Петербурге сформирует небольшой гребень антициклона. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Тем не менее, по области местами все еще пройдет небольшой снег.

В течение дня температура воздуха будет меняться от -3 до -5 градусов, по области показатели составят от -2 до -7 градусов. При этом ожидается западный ветер со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

По словам синоптика, завтра также ожидается снег, но воздух может прогреться до 0 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что главный синоптик Петербурга рассказал горожанам о погоде на 8 марта.