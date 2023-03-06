Синоптик Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев 8 марта

Всю предстающую неделю погода в Петербурге будет отнюдь не весенней — будет идти снег, а температура останется на отрицательных значениях. Международный женский день также пройдет в зимнем формате, с метелью и ветром.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, утро 8 марта не станет благоприятным в плане погоды. Несмотря на то, что праздник считается весенним, в утренние часы погодные условия будут противоположными. Так, над Петербургом пройдет атмосферный фронт и пройдет снег.

А прохождение циклона усилит до 8-13 метров в секунду южный и юго-восточный ветер. Усиление ветра в свою очередь приведет к метелям.

В дневное время метель утихнет и осадки будут появляться лишь временами, а температура воздуха составит 0...-2 градуса.

Ночью также пройдет снег и ударит мороз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, что потепление наступит не раньше 17 марта.