Синоптик рассказал петербуржцам, что в городе потеплеет только к 17 марта

Синоптик рассказал петербуржцам, когда в городе следует ждать потеплений. По его словам, настоящая весна придет в Петербург только к середине марта.

Как пишет “МК в Питере”, синоптик Александр Шувалов поделился прогнозом и рассказал, когда в марте вновь придет плюсовая температура. Специалист отметил, что потеплений стоит ожидать не ранее 17 марта.

Неделя с 6 марта станет разнородной. В понедельник днем, похолодает до -3 градусов, а 8 марта выпадет снег. Осадки будут не столь обильными, как в минувшие выходные, однако до пяти сантиметров к снежному покрову может прибавиться.

Все эти дни, по словам Шувалова, потепления ждать не стоит, так как циклон не пригонит в город теплый воздух. Однако он отметил, что в субботу и воскресенье есть шанс, что будет солнечно.