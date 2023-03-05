Петербург, находящийся в тылу уходящего циклона, снова заслонят облака

Северная столица в воскресенье, 5 марта, остается в тылу уходящего циклона, поэтому, вероятно, снова пройдет снег, а небо затянет облаками.

Так, на погоду в городе влияет тыловая часть обширного циклона, уходящего на восток. В социальных сетях ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус поделился, что в течение дня выпадут осадки в виде снега, на дорогах и тротуарах может встретиться гололедица.

Температура воздуха будет меняться в диапазоне от -1 до +1 градуса, по области показатели 5 марта задержатся на -3 и +2 градусах. Также ожидается северный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти, в итоге достигнув 747 мм рт. ст., что все еще ниже нормы.

В понедельник, 6 марта, снова пройдет небольшой снег, а столбик термометра упадет до -3 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что эта зима в Петербурге заняла 19 место в рейтинге самых теплых лет. По словам петербургского синоптика,выше всего температура была 19 января, когда столбики термометра показывали +5 градусов. А вот самым холодным днем стало 8 января с отметками в -17,3 градусов.