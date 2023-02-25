Петербургский синоптик рассказал, что изменится в погоде на последних зимних выходных

Относительное спокойствие и стабильность, которые наблюдаются в погоде Северной столицы последние несколько дней будут нарушены влиянием очередного циклона. О том, чего ожидать в последние зимние выходные, рассказал эксперт.

Так, в своем Telegram-канале главный синоптик города на Неве Александр Колесов отметил, что к воскресению мимо города, чуть южнее, пройдет циклон, образовавшийся над территорией Беларуси. Уже ночью ветер усилится и в итоге достигнет 8-13 м/с, при этом на побережье Ладоги и Финского залива порывы дойдут до 15-18 м/с.

А вот снега на выходных ждать стоит, но в основном жителям юга Ленобласти, хотя в городе осадки тоже будут. На территории Петербурга все еще морозно, столбики термометра на выходных будут показывать около -3 и -5 градусов. Местами ожидаются метели.

По словам Колесова, в понедельник ожидается очень холодная ночь даже несмотря на то, что снег не будет идти, а ветер ослабнет. Город подморозит до -10 и -12 градусов. Специалист пообещал оттепель во вторник.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге вот уже второй день держится однообразная погода. Похожая синоптическая ситуация наблюдалась накануне, 24 февраля.