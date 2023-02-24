В Петербурге, находящемся на периферии циклона, 24 февраля морозы ослабли до -3 градусов

Северная столица 24 февраля находится на периферии циклона, из-за чего морозы ослабнут и выпадет небольшой снег.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в социальных сетях, в пятницу синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует периферия приближающегося с запада циклона. Так, на территории региона ожидается преимущественно облачная погода.

В течение дня местами петербуржцы снова столкнуться со снегом. Температура воздуха достигнет -1 и -3 градусов, однако по области показатели могут меняться от 0 до -5 градусов.

Ветер синоптик прогнозирует юго-западный с порывами 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

Леус заметил, что в субботу характер погоды и температура существенно не изменятся.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что потепление в Северной столице заметили еще накануне, 23 февраля. К вечеру четверга температура воздуха достигла -4 и -6 градусов.