В День защитника Отечества в Петербурге начнет теплеть и выпадет небольшой снег

В Петербурге в День защитника Отечества начнет понемногу теплеть после прихода крепких морозов. Теплый атмосферный фронт, кроме повышения температуры, также обеспечит осадки в виде снега.

Как сообщил главный специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в четверг, 23 февраля, температура воздуха будет расти за счет надвигающегося с запада теплого атмосферного фронта. Об также обеспечит в городе небольшой снег и облачность. С утра местами могут наблюдаться туманы.

Температура воздуха к вечеру поднимется до -4...-6 градусов. По Ленобласти столбики термометра покажут температуру -4...-9 градусов, местами будет наблюдаться -10...-15.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного мороза в ночь с 22 на 23 февраля.