Восьмого февраля в Петербурге снова потеплеет и пройдет мокрый снег

Северная столица восьмого февраля остается на периферии циклона. Этот день для горожан пройдет с плюсовыми температурами и ветром, достигающим девяти метров в секунду.

Теплый и влажный атлантический воздух продолжает окутывать город на Неве, поэтому среда, как и некоторая часть зимний дней в 2023 году, выдастся снежной и дождливой. Из-за температур, которые в течение дня дойдут до 0 и +2 градусов, мокрый снег снова превратится в дождь. На дорогах и тротуарах города продолжает наблюдаться гололедица. Об этом в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В течении дня на территории Северной столицы снова будет облачно. Температурные показатели по области будут меняться от -3 до +2 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра ситуация с погодой не изменится, - по прогнозу синоптика, снова будет плюс и без существенных осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что во вторую неделю февраля на территории Петербурга будут наблюдаться температурные качели. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра будет скакать от минуса к плюсу.