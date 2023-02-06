Петербуржцем рассказали о температурных качелях во второй неделе февраля

Февраль в Петербурге решил пойти по примеру прошлого месяца и также отметиться нестабильной погодой, скачущей от минуса к плюсу.

Как рассказал в беседе с “МК в Питере” синоптик Александр Шувалов, во второй неделе февраля в городе после морозных дней, наступит потепление, а затем снова придут похолодания.

По его словам, ночью во вторник температура опуститься до -6 градусов, а днем потеплеет до -3. При этом снега не будет. Однако осадки в виде мокрого снега появятся в Северной столице в среду, а вместе с ним придет и потепление до +1 градуса.

Температура воздуха с максимальным значением в +2 градуса продержится в городе до конца рабочей недели, до пятницы. А вот в входные столбики термометра опустятся до -3...-5 градусов. Морозы в выходные при этом будут сопровождаться снегом.