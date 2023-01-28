Петербуржцы могут не заметить скользких дорог под снегом, который выпадет вечером 28 января

В Петербурге может сложиться опасная ситуация из-за снега, который прикроет скользкие дороги и тротуары. Небольшие осадки ожидаются уже к вечеру субботы, при этом в воскресенье снег не закончится.

В центре погоды "Фобос" уточнили, что город находится в ожидании очередного фронтального раздела, поэтому 28 января погода продолжит формироваться под влиянием гребня антициклона.

Так, небо несколько прояснится. Днем вероятность осадков, действительно, будет небольшой, однако к вечеру местами пойдет снег и спрячет от глаз прохожих сильную гололедицу, сохраняющуюся на дорогах из-за частых перепадов температур.

Сегодня столбик термометра может опуститься до -3 градусов мороза, по области показатели будут меняться от -5 до 0. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с, вечером порывистый. Атмосферное упадет и достигнет 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье синоптики также ждут небольшие осадки и оттепель.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на территории Северной столицы в субботу ожидается ухудшение погодных условий. Специалисты предупреждают о сильном ветре, который пожалует к горожанам днем 28 января.