В субботу петербуржцев предупредили о мощных порывах ветра, достигающих 15 м/с

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Специалисты предупредили горожан о сильном ветре, который пожалует на территорию Северной столицы днем.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС" рассказали, что 28 января, начиная с 10 утра до 13 дня, на высоте 25 метров и по Невской Губе Финского залива будет заметно усиление юго-западного ветра, порывы которого достигнут 15 м/с.

Также на дорогах сохраняется сильная гололедица. В субботу на территории города будет облачно, но с прояснениями, к вечеру могут выпасть осадки в виде снега. Температура воздуха за день останется на -2 и -4 градусах, а атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в наступившие выходные на территории Санкт-Петербурга снова потеплеет, выпадет снег. Известно, что в понедельник город активно засыплет осадками.