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Нулевая температура создает на дорогах Петербурга опасную гололедицу 20 января

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© Фото: Baltphoto

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В пятницу, 20 января, в Петербурге стало на несколько градусов холоднее, однако все еще сохраняется плюсовая температура, а на дорогах - опасная гололедица.

Северная столица ощущает влияние северной периферии небольшого циклонического вихря, поэтому 20 января, несмотря на неустойчивые прояснения, все равно пройдет небольшой мокрый снег, что только больше усугубит ситуацию на дорогах.

По данным центра погоды "Фобос", температура воздуха в течение дня составит от 0 до +2 градусов тепла, по области местами столбик термометра может опуститься до -2 градусов, но где-то подняться до 3 градусов.  Ветер ожидается северный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, по прогнозу специалистов, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха, вероятно, вернутся к минусовым значениям. Так, столбик термометра может остановиться на 0 и -2 градусах днем, дороги все также будут оставаться скользкими.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге 19 января установился новый температурный рекорд в пять градусов. Кроме того, по словам синоптика, в этот день относительно прошлых лет ожидалось больше всего осадков.

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