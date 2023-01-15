"Фредерик" принес петербуржцам март в середине зимы

На протяжении двух дней погода в Петербурге по температурным показателям будет напоминать весну.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал в социальных сетях, что 15 января из-за влияния теплого сектора циклонического вихря под названием "Фредерик" на территории региона сохранится облачная и ветреная погода. Отмечается, что стоит ждать дождей, которые местами могут перейти в мокрый снег, при этом температура воздуха на 5-6 градусов превысит рамки климата, - по словам специалиста, она будет будет соответствовать мартовским значениям.

Так, в течение дня столбик термометра поднимется до +2 и +4 градусов, по области эти показатели могут изменится до -1 градуса, но где-то также потеплеет до +4. Ветер будет дуть порывисты, южный, со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 16 января, характер погоды и температуры на территории города изменятся мало.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с 21 января в Петербург снова вернется минусовая температура, - столбик термометра может упасть до -2 и -7 градусов.