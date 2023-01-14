Синоптик Шувалов пообещал в Петербурге минус с 21 января

В Петербурге в начале января оттепель сменилась крепкими морозами и вот опять им на смену пришло тепло. Однако низкая температура собирается взять реванш. По прогнозу синоптика Александра Шувалова в городе на Неве скоро снова заметно похолодает.

В своем Telegram-канале синоптик рассказал, что оттепель продлиться не менее 8-9 дней. Также может быть побит рекорд по теплой погоде на Крещение, который был установлен в 2020 год и составляет +4,7 градуса.

По словам специалиста, возвращение к зимнему сценарию следует ожидать в выходные 21 и 22 января. Температура в эти дни плавно понизится до -2...-7 градусов и таким образом вернется к климатической норме. Однако, по предварительным прогнозам, похолодание не продлится долго.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что “желтый” уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге 14 января из-за сильного ветра.