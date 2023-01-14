Из-за штормового ветра в Петербурге объявили “желтый” уровень погодной опасности

В Петербурге сохраняются сложные погодные условия. По мимо наступившей оттепели и гололедицы в городе продолжает бушевать сильный ветер. Объявлен “желтый” уровень погодной опасности.

Как сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы, в субботу, 14 января на территории региона с семи утра был объявлен “желтый” уровень погодной опасности. Ожидается местами усиление южного и юго-восточного ветра до 5-17 метров в секунду.

В сообщении петербуржцев призвали быть осторожными при нахождении на открытых пространствах. Особую осторожность необходимо соблюдать автомобилистам, так как из-за непогоды увеличился риск ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в субботу, 14 января, в Петербурге потеплеет до +2...+4 градусов.