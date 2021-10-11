Три дня – товары для дома всего за 1 рубль: праздничное открытие «Галамарта» в Питере

Все это время на разные группы товаров будет действовать акция «Второй товар – за 1 рубль», так что можно будет приобрести все, до чего раньше «не доходили руки». И без всякого урона для семейного бюджета! Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д.3, ТРЦ «Охта Молл», -2 этаж.

15 октября станет настоящим мужским праздником. Акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на инструменты и автотовары, электротехнику и мобильные аксессуары, товары для отдыха и туризма. С 13.00 до 18.00 пройдет презентация инструментов «Ермак», на которой можно будет поближе познакомиться с ассортиментом бренда, а дополнительно для отличного настроения – мастер-класс по приготовлению напитков, конкурсы и подарки!

16 октября объявляется детский праздник: акция будет действовать на все товары для детей и канцелярские товары, а с 12.00 до 16.00 можно будет принять участие в веселых мастер-классах и конкурсах и получить подарки от народного магазина.

Ну а 17 октября – женский праздник! С 13.00 до 17.00 будет работать бьюти-зона со стилистом (можно будет обновить образ – притом совершенно бесплатно), а на презентации бытовой техники и посуды консультанты помогут подобрать лучшие для вас модели. Конечно, без веселых конкурсов с подарками тоже не обойдется, а акция «Второй товар – за 1 рубль» будет действовать на бытовую технику LEBEN, посуду, галантерею, домашний текстиль и хозтовары.

Целых три дня настоящего семейного праздника и выгодных покупок! Кроме того, 17 октября можно будет получить отличные подарки от «Галамарта» (условие – покупка от 500 рублей с 15 по 17 октября). В числе подарков – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей, ЖК-телевизор, инструменты и мощный детский электромобиль. Вручение – в 19.00.

Ну а с 4 по 14 октября здесь объявляются «счастливые дни»! Совершите покупку на 555 рублей, крутите колесо и получите один из подарков: скидку -30%, бесплатную игрушку, сувенир на выбор и другие приятные вещи.

В «Галамарте» каждый день действуют акции, скидки и распродажи, а всего в ассортименте более 7 000 товаров для дома и дачи! Федеральная франчайзинговая сеть насчитывает более 400 магазинов по всей стране, а выгодный шопинг в «Галамарте» уже оценили миллионы покупателей.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д.3, ТРЦ «Охта Молл», -2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

Акции действуют не на все товары

Подробнее на сайте компании: www.galamart.ru

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