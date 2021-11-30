Посуда, игрушки, бытовая техника, гаджеты – всего за 1 рубль: Всеволожск, встречай «Галамарт»!

3 декабря акция «Второй товар - за 1 рубль» будет действовать на инструменты, автотовары, товары для спорта и отдыха. А с 15.00 до 18.00 – презентация торговой марки «Ермак»: можно будет познакомиться с обширным ассортиментом инструментов, а консультанты продемонстрируют их работу в деле.

4 декабря в акции участвуют товары для детей, канцелярские товары, электротехника и мобильные аксессуары. А с 14.00 до 18.00 – детский праздник: спортивные игры, веселые конкурсы, подарки! Уже создаем настроение к Новому году.

5 декабря акция распространяется на посуду и кухонные принадлежности, домашний текстиль и бытовую технику LEBEN. С 15.00 до 18.00 можно будет подкрепиться: в магазине пройдет мастер-класс по приготовлению напитков и горячих закусок.

Кроме того, 5 декабря можно будет получить отличные подарки от «Галамарта» (условие – покупка от 500 рублей с 3 по 5 декабря). В числе подарков – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей, ЖК-телевизор, бытовая техника, инструменты и многое другое. Кому они достанутся – узнаем в 19.00 в онлайн-трансляции в Инстаграм.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Для кого-то это «магазин у дома», для кого-то - «магазин для дома» или «семейный магазин», а суть одна: то, что «Галамарт» призван делать жизнь каждого человека легче и лучше изо дня в день! Любые товары для дома, море мелочей для интерьера и «для души» – здесь найдется все.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, 78/17, 2 этаж.

Часы работы: 09.00-21.00

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