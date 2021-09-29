В Петербурге закроют Биржевой мост на ремонт после 8 октября

Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

В Петербурге передвинули начало капитального ремонта Биржевого моста с 1 на 8 октября 2021 года. На нем ограничат движение пешеходов и автомобилей. Между Васильевским и Петроградским островами придется добираться с помощью Тучкова моста.

Биржевой мост не ремонтировали уже 60 лет. Подрядчик работ «Возрождение» будет осуществлять работы в пульте управления разводкой моста, на разводном крыле и в машинном отделении.

Ремонт Биржевого моста обошелся городскому бюджету в 2,37 миллиарда рублей. Планируется к маю 2022 года отремонтировать опоры и пролеты моста и модернизировать разводной механизм.