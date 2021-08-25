Велодорожка на проспекте Большевиков будет готова в срок

Строительство велодорожки на проспекте Большевиков протяженностью 5,2 км ведется в срок. Об этом Комитет по транспорту сообщил в своем Telegram-канале.

В настоящий момент на участке от улицы Коллонтай до улицы Народная и на участке улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы введутся работы по вывозу грунта, устройству песчаной подушки и установке бортового камня.

По словам Комтранса, подрядчик обязан в срок провести строительные работы, а также восстановить нарушенное благоустройство. По контракту все должно быть выполнено до 1 ноября 2021 года.