В 2022 году проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает до 5,6%

В Петербурге в 2022 году подорожает общественный транспорт. Об этом стало известно в ходе нулевых чтениях проекта бюджета города.

Как рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин, в среднем цены станут выше на 4%. Так разовый жетон метро подорожает с 60 до 62 рублей - на 3,3 %, а билет в наземном транспорте — с 55 до 57 рублей (на 3,6 %).

Месячный билет на проезд в метро будет стоить 2 495 рубля. Месячный единый билет для учащихся школ подорожает на 4,3%, а для студентов на 3,9%.

4 % — это цель по инфляции на текущий год, которая заявлена правительством и ЦБ, однако на данный момент индекс потребительских цен уже дошел до 6,5 %.