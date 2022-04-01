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Петербуржцам рассказали, как воспользоваться тарифом "60 минут"

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге с сегодняшнего дня можно воспользоваться пересадочным тарифом "60 минут". В комитете по транспорту города рассказали, как и где он работает. Задействовать тариф мжно оплатив поездку "Подорожником" в автобусе, трамвае или троллейбусе. Первая поездка будет стоить 40 рублей, вторая 10 рублей, а третья и последующие в пределах часа с момента первой оплаты будут бесплатными. Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, пересадочный тариф будет работать только на социальном городском транспорте. Кроме того, если пассажир после первой или второй поездки в наземном транспорте оплатил "Подорожником" проезд в метро, маршрутке, электричке или пригородном автобусе, то тариф прекращает свое действие. Следующая поездка для пассажира снова будет стоить 40 рублей.

В Петербурге с сегодняшнего дня можно воспользоваться пересадочным тарифом "60 минут". В комитете по транспорту города рассказали, как и где он работает.

Задействовать тариф можно оплатив поездку "Подорожником" в автобусе, трамвае или троллейбусе. Первая поездка будет стоить 40 рублей, вторая 10 рублей, а третья и последующие в пределах часа с момента первой оплаты будут бесплатными. Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, пересадочный тариф будет работать только на социальном городском транспорте. Кроме того, если пассажир после первой или второй поездки в наземном транспорте оплатил "Подорожником" проезд в метро, маршрутке, электричке или пригородном автобусе, то тариф прекращает свое действие. Следующая поездка для пассажира снова будет стоить 40 рублей.

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