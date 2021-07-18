Сервис SuperJob выяснил отношение петербуржцев к велосипедам

Сервис по поиску работы SuperJob среди москвичей и петербуржцев выяснил, кто готов использовать велосипед как основной вид транспорта. В опросе приняло участие по 1500 представителей трудоустроенного населения из Санкт-Петербурга и Москвы.

Так, по данным опроса, добираться на работу на велосипеде в Петербурге готовы 37% жителей, в то время как в Москве около 32%. При этом примерно 5% жителей в Петербурге и 4% в Москве уже добираются именно таким образом.

Количество петербуржцев, которые бы не хотели использовать велосипед в качестве средства передвижения на работу, практически такое же, как и число москвичей, — 50%.