Акционеры одобрили перенос местонахождения «Газпрома» с Москвы на Петербург

В пресс-службе ПАО «Газпром» сообщили, что пятницу, 25 июня, прошло годовое собрание акционеров компании, на котором было принято положительное решение по смене местонахождения организации с Москвы на Санкт-Петербург.

«Утверждены изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО "Газпром" на Санкт-Петербург»,— заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Кроме того, акционеры одобрили выплату дивидендов за 2020 год из расчета на 12,55 рублей за акцию, составляющее на 17,7% ниже предыдущего значения.

Отметим, что переезд компании, а также всех дочерних его предприятий начался еще боле 10 лет назад.