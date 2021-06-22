Аквапарк “Питерлэнд” приостановил работу, однако бассейны останутся

В Петербурге “Питерлэнд” не растерялся и продолжил работу даже после введенных новых ограничений, связанных с угрозой распространения инфекции вируса COVID-19. Речь идет о запрете деятельности аквапарков после введенных антиковидных мер. Однако компания вышла из ситуация и продолжила работу в качестве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Как сообщает пресс-служба “Питерлэнда”, любителям плавать ничего не угрожает. Для них в комплексе продолжат работу два бассейна: большой в длину 200 метров и глубокий, предназначенный для дайвинга.

При этом руководство продолжит и усилит меры по обеспечению безопасности гостей и окружающей среды от заражения коронавирусной инфекцией.