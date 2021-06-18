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Петербуржцам предложили выбрать новый символ города

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© Фото: Телеканал "Санкт-Петербург"

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Онлайн голосование состоится с 21 июня по 27 августа на портале Единой Карты Петербуржца.

В Петербурге пройдет новый этап конкурса на новый символ города. Онлайн голосование начнется 21 июня. На портале Единой Карты Петербуржцы горожане смогут отдать голос за понравившийся вариант до 27 августа. Всего будет отобрано 12 финалистов. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Несколько месяцев петербуржцы будут выбирать новый символ города среди объектов транспортной инфраструктуры, зданий, парков и памятников. Главным критерием для “кандидатов” станет дата постройки, открытия или установки, которая должна быть не позже 2000 года.

Так, в разделе «Городской диалог» горожане смогут проголосовать за понравившийся символ. Из 12 лучших вариантов потом отберут тройку финалистов. Объявят Новый Символ в начале сентября на фотовыставке, организованной телеканалом «Санкт-Петербург» под патронатом Правительства Санкт-Петербурга.

Среди популярных вариантов на звание Нового Символа есть Ангел Романа Шустрова, бронзовые коты на Малой Садовой улице, а также  Вантовый мост и «Газпром Арена». Также петербуржцы предложили в качестве варианта памятник солдату Швейку в Купчино.

 

 

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