В Красносельском районе заметили куницу, убегающую от ворон

Птицы напали на лесную куницу, и зверек пытался спастись от внезапно появившихся врагов.

В Петербурге заметили лесную куницу. На зверька напали вороны в Красносельском районе города. Вероятно, куница была домашней и потерялась от хозяев. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Так, в сообществе “ДТП и ЧП Ленинградская область” жители Красносельского района заметили лесного зверька. Лесная куница спасалась от ворон, которые напали на домашнего зверька на проспекте Кузнецова.

По предварительной информации, домашнее животное ищет хозяев, потерявшись накануне.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о жарком начале рабочей недели.