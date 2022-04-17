Какие дикие животные могут повстречаться петербуржцам

Петербуржцы начали обращаться в комитет по природопользванию из-за встреч с гадюками на окраинах города. Однако Neva.Today сообщает, что гадюки не единственные, кого из диких животных можно повстречать в Петербурге.

Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Петербурга Николай Ахматович рассказал, что частые встречи связаны с тем, что город включает в себя не только жилые постройки и промышленные зоны, но и рекреационные с городскими лесами, памятниками природы и заказниками.

Отмечается, что в городе можно встретить до 200 видов птиц и порядка 19 видов млекопитающих. Среди них орлан-белохвост, дубровка, лось, куница, кабан и горностая. В среде их обитания не стоит подходить к ним. Не стоит пытаться их поймать и покормить. Если животное крупное, то стоит покинуть это место как можно скорее. Ахматович уточнил, что не следует пугать животных, которые выходят к людям, нужно стать незаметным, чтобы животное могло само уйти в естественную среду обитания.