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Бизнесмены пожаловались на запрет работы ларьков у стадиона “Газпром арена”

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© Фото: baltphoto.ru

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Малым торговым объектам в итоге разрешили продолжить работу, но при соблюдении определенных условий.

Петербургским предпринимателям разрешили работать во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу около стадиона “Газпром арена”. Однако представителям малого бизнеса придется соблюдать определенные условия. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова.

Так, нестационарные и стационарные торговые объекты смогут работать рядом со стадионом при условии, что объекты не будут какого-либо внутреннего и внешнего брендирования. Кроме того, продавать там можно будет только на вынос и только продукцию коммерческих партнеров УЕФА. 

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о запрете торговать ларькам и киоскам в радиусе 2 километров от стадиона и на территории фан-зон.

 

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