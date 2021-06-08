На Евро-2020 малому бизнесу запретят работать в фан-зонах и у стадиона

В период проведения чемпионата Европы в Северной столице будут действовать особые правила для работы малого бизнеса. Ларьки и летние веранды запрещено размещать в фан-зонах и у стадиона на Крестовском острове. Запрет действует в день матча и за день до него.

Торговые точки можно будет размещать рядом – в радиусе двух километров от стадиона и фан-зон. Бизнесмены воспринимают введённые правила как катастрофу: некоторые заключили договоры об аренде участков еще в прошлом году и планировали компенсировать убытки, которые понесли в связи с пандемией коронавируса.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга ссылается на правила АНО УЕФА «ЕВРО 2020», согласно которым, частичное разрешение на работу распространяется лишь на нестационарные объекты торговли, в которых осуществляется продажа еды на вынос без брендирования.