Петербургский общественный транспорт собираются перевести на природный газ

В пресс-службе администрации правительства Санкт-Петербурга сообщили о завершении заседания межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между Петербургом и компанией «Газпром». В результате власти Северной столицы пришли к решению о том, чтобы к 2023 году перевести весь общественный транспорт и коммунальную технику города на природный газ.

"В присутствии Александра Беглова и Алексея Миллера была подписана дорожная карта по синхронизации мероприятий в развитии рынка газомоторного топлива Петербурга на 2021-2023 годы. К 2023 году планируется перевести на альтернативное топливо весь пассажирский транспорт Петербурга и городскую коммунальную технику", — заявили в пресс-службе.

Также сообщается, что к концу 2023 года будет введено 25 автомобильных газовых станций. На сегодняшний день в Петербурге на эксплуатации стоит 10 таких станций.