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Бункеровщик «Дмитрий Менделеев» впервые заправили с СПГ-завода в Ленобласти

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© Фото: Газпром-Нефть

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СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» — специализированное судно снабжения, которое служит для заправки различными видами топлив морского и речного транспорта в портах, выполнил загрузку сжиженным природным газом на СПГ-заводе в Ленобласти (Прим. Ред. — комплекс по производству, хранению и отгрузке). Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».

Отмечается, что подобный СНГ-бункеровщик — первый в России. Его создали для регулярных заправок грузовых и пассажирских судов на Балтике. Каждый из бункеровщиков содержит грузовые танки для хранения и перевозки топлива и системы заправки. «Дмитрий Менделеев» способен вместить в себя 5,8 тысячи кубов груза.

«Среднетоннажный СПГ — завод „Газпрома“ производительностью 1,5 миллиона тонн СПГ в год запущен в работу в сентябре 2022 года», — сообщили в пресс-службе компании.

Данный СПГ-бункеровщик был спроектирован с учетом климатических особенностей Северо-Западного региона и поэтому способен передвигаться в однолетних льдах до 0,8 метра без помощи. Как отметили в пресс-службе, поставки с СПГ-завода в районе станции «Портовая» значительно повышают обеспечение судов региона экологичным топливом.

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