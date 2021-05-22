В Петербурге застройщик обещает залатать дом Чубакова, пошедший трещинами из-за строительства соседа

Об этом сообщили вчера, в пятницу, 21 мая в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры после совещания в Госстройнадзоре.

Стройку жилого комплекса на 11-й линии ведёт ООО "Специализированный застройщик Дом на 11-й", аффилированное со структурой Кирилла Вязовского Sun Development. Представитель организации рассказал, что с управляющей компанией заключили договор на выполнение пемонтных работ мест общего пользования исторического дома, также были составлены акты состояния интерьеров квартир.

В частности, застройщику необхоимо будет произвести устранение негативных последствий строительно-монтажных работ. Необходимо усилить грунты под фундаментом примыкающей к площадке стены дома, забетонировать балки.