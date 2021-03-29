Жители Васильевского острова жалуются на продолжение строительства у дома Чубакова

В Петербурге жители Василеостровского района обратились в КГИОП с информацией о непрекратившихся строительных работах у дома Чубакова. Жители дома наблюдают рабочих под окнами, не смотря на предписание от КГИОП о незамедлительной остановке ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, застройщик обязан прекратить работы под окнами дома Чубакова, согласно предписанию КГИОП. Однако 29 марта, в понедельник, жители заметили, что производственные работы продолжаются. К тому же, в доме уже появились трещины, вероятно, от строительных работ по соседству.

В КГИОП обещали выехать на место и проверить, остановились ли работы.