Строительные работу около дома с трещиной остановили

В Петербурге специальная комиссия заставила приостановить строительные работы вблизи дома Чубакова. Местные жители ранее жаловались на трещину, вызванная строительством рядом с домом. В связи с этим было принято решение выехать на место и лично сотрудникам комитета по охране памятников, а также застройщикам оценить обстановку на объекте. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

В результате осмотра было принято решение остановить работы полностью, пока все замечания не будут устранены на объекте. В связи с этим стены дома Чубакова укрепили 98 шунтированиями.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о жалобах местных жителей на внезапно появившуюся трещину в доме Чубакова.