В Центральном районе произведут демонтаж 33 балконов

В Санкт-Петербурге в Центральном районе начался демонтаж балконов исторических домов. В сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» также сообщили, что работы по демонтажу произведет Жилищное агентство за 3,6 миллионов рублей.

Ремонтные бригады снесут 33 балкона на нескольких улицах. Так, демонтаж пройдет на 3, 4, 5-й Советских, Кирилловских, Дегтярной улицах, а также на Литейном, Невском, Греческом проспектах и в Ковенском переулке.

Примерная стоимость сноса одного балкона будет оцениваться в 111 тысяч 305 рублей. Сообщается, что предстоящие работы будут завершены примерно к 1 июня 2021 года.