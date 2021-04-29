Петербурженка получила штраф за незаконное застекление балкона

На жительницу Санкт-Петербурга ТСЖ подало иск в суд за то, что женщин незаконно застеклила свой балкон. В итоге суд вынес положительное решение по данному вопросу, и теперь петербурженка обязана будет заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее ТСЖ отправило гражданке Гальцевой постановление о том, что она застеклила свой балкон не по закону, а также требование о демонтаже лоджии. Однако ответных действий от женщины не поступило, и ТСЖ вынуждено было обратиться в суд.

В суде установили, что петербурженка не предоставила никаких документов, которые бы разрешали застекление балкона, а также доказательств от жильцов дома на изменение фасада.