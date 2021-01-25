Строительные леса: выбор подходящей конструкции

Строительные леса используют для работы, связанной со строительством и модернизацией. Конструкции позволяют строителям работать на высоте.

Процесс строительства нередко состоит из работ, связанных с возведением, модернизацией, реконструкцией, внешней отделкой зданий. Часто их выполняют на высоте, потому без специальных приспособлений не обойтись. Застройщики и компании, которые выполняют ремонтные работы, смогут купить в Санкт-Петербурге строительные леса любых видов. Такую продукцию классифицируют по особенностям конструкции.

Актуальность и особенности применения

Продукция состоит из нескольких платформ, которые позволяют разместить всю бригаду или одновременно несколько строителей. Это позволяет выполнять работу быстро и ускорить сдачу проекта. Конструкцию приобретают для возведения, ремонта и модернизации, отделки зданий.

Продукция необходима для выполнения работы на высоте. Устанавливают леса для побелки и покраски зданий, демонтажа старого покрытия и монтажа нового, оформления и росписи стен, работы с окнами и балконными дверьми. В частном секторе строительные леса тоже востребованы. Их используют в нефтехимической отрасли, в судостроительстве, при постройке ограждений, для окрашивания и малярных работ.

Выбор подходящей конструкции

Собирают изделие из отдельных элементов прямо на месте работы. Для этого подбирают конструкции:

Рамные. Используют для выполнения строительных работ, модернизации и реставрации зданий на высоте. Все элементы фиксируют специальными замками. Для формирования основы используют проходные трубчатые рамы, для передвижения устанавливают специальные горизонтальные секции из древесины или перфорированной стали. Внутри каждой фиксируют крестообразно дополнительные трубы.

Хомутовые. Для сборки используют опоры, соединенные при использовании специальных крепежей. Такая конструкция прочная, ее используют для работы на высоте не более 20 метров.

Клиновые. Универсальные разборные сооружения, которые можно применять для всех видов работ. Клиновые крепления упрочняют конструкцию, которую можно быстро собрать и разобрать. Подходят такой тип для возведения нестандартных сооружений, в том числе сцен с трибунами.

Штыревые. Крепкая конструкция, часто устанавливается временно. Все используемые элементы соединены при помощи шарниров. Готовая конструкция способн выдержать продолжиельную повышенную нагрузку.

Надежные хомутовые леса можно дополнять другими видами приставных сооружений. Для изготовления любого типа используют металлопрокат и древесину.