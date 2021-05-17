Право на льготный проезд по Ленобласти появится еще у некоторых категорий петербуржцев

Парламентарии Санкт-Петербурга предложили внести изменения в транспортное соглашение с Ленинградской областью.

Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству собирается внести изменения в Соглашение по перевозке петербуржцев и жителей Ленобласти, но хочет, чтобы депутаты Законодательного собрания обратились с этой просьбой к губернатору Северной столицы Алексанру Беглову.

Суть этих изменений состоит в том, что к гражданам Петербурга, имеющим право на льготный проезд в областном транспорте, добавятся новые льготники — это несовершеннолетние дети из многодетных или многодетных приемных семей. Кроме того, планируется расширение перечня автобусных муниципальных и межмуниципальных маршрутов для перевозок по Ленинградской области пенсионеров.