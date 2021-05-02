В Санкт-Петербурге Дворцовый мост будет украшен праздничной подсветкой в дни майских праздников

В Санкт-Петербурге Дворцовый мост в День весны и труда и в День Победы будет украшен праздничной подсветкой. Об этом проинформировали в пятницу в пресс-службе городского учреждения "Ленсвет".

"В День весны и труда подсветка Дворцового моста предстанет в весенних оранжевых и зеленых цветах. Увидеть праздничную подсветку горожане смогут 1 мая с 21:30 мск. В День Победы подсветка городской достопримечательности предстанет в триколоре флага России с 21:50 мск", - сообщили в пресс-службе.

Подчёркивается, что для архитектурно-художественной подсветки Дворцового моста будут использованы 600 светодиодных светильников. Перевод оборудования в особый режим работы специалисты "Ленсвета" производят в дистанционном режиме из производственно-диспетчерской службы.