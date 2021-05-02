Александр Беглов поздравляет петербуржцев с Пасхой

Сегодня, в воскресенье, второго мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к православным верующим горожанам Петербурга и поздравил всех с великим праздником Воскресения Христова.

"Радость этого светлого дня наполняет наши сердца милосердием и надеждой, верой в торжество жизни. Праздник дает силу творить добрые дела на благо своих близких, родного города, страны", - обратился к горожанам Александр Беглов.

По словам главы города, пасхальные торжества пришли в жизнь нашего общества, что подтверждает о возрождении в России многовековых духовных обычаев и стремлении укрепить гражданский мир и согласие.

Губернатор пожелал всем радостных пасхальных праздников, здоровья и благополучия.