Помещения бывших офицерских казарм в центре Петербурга продали на аукционе

Помещения бывших казарм офицеров лейб-гвардии Измайловского полка в центре Северной столице были проданы на аукционе. Данная информация была предоставлена пресс-службой Российского аукционного дома (РАД).

По словам гендиректора РАД Андрея Степаненко, проданные помещения не использовались несколько лет, что негативно сказывается на объектах недвижимости. Продажа части здания поспособствует его сохранению и реконцепции под современные нужды. Помещения были проданы на электронной торговой площадке РАД после поручения комитета имущественных отношений Северной столицы.

Историческое здание постройки начала XIX века является объектом культурного наследия регионального значения. Оно расположено на площади перед Троицким собором, его фасад выходит на набережную Фонтанки.