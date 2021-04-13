Мундеп Петербурга просит помощи у Илона Маска для решения городских проблем

В День космонавтики, 12 апреля, муниципальный депутат МО «Ульянка» Никита Кириллов, отправил письмо основателю Space X Илону Маску. В письме Кириллов описал одну из проблем Северной столицы, что в городе не хватает станций метро, а также пригласил американского предпринимателя в Петербург.

« Я сам вырос на юго-западе, 34 года там живу и всю мою жизнь нам обещают станцию метро построить», — сообщил депутат. Также он отметил, что Маск является прекрасным и эффективным менеджером, а также стратегом, который сможет показать мастер-класс городским чиновникам.

Никита Кириллов отправил письма в Space X, а также в Tesla. Для того чтобы максимально привлечь внимание американца отправитель наклеил на конверт марки с Юрием Гагариным. Также Кириллов отметил, что если все-таки Илон Маск даст хоть какой то ответ, то это будет то же самое, если выиграть «джек-пот».