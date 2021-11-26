Депутат ЗакСа предложил Илону Маску открыть завод в Петербурге

Депутат петербургского Законодательного собрания Дмитрий Панов предложил войти в состав резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» американскому миллиардеру Илону Маску. Депутат направил ему письмо и отметил, что американский предприниматель как раз ищет площадку для выпуска электрокаров Tesla. Дмитрий Панов пояснил, что Петербург является наиболее перспективным место для реализации идей по развитию компании.

В письме парламентарий также выразил готовность оказать всеобъемлющее содействие в реализации проекта компании Tesla на выбранной территории Санкт-Петербурга. Дмитрий Панов отметил преимущества автомобильного кластера Северной столицы, который сформирован из ведущих мировых автопроизводителей — Hyundai, Nissan, Toyota.