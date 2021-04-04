Во время рейда в Купчино полицейские задержали около 50 нелегальных мигрантов

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов провели профилактические рейды, в ходе которого в одном из домов они обнаружили нелегальный хостел для иностранцев.

В четверг, 1 апреля, полицейским удалось обойти 2 271 квартиру. Во время проверок особое внимание уделялось выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в результате рейда было задержано и доставлено в отделение полиции 49 нелегальных мигрантов, 20 из которых были оштрафованы.

Кроме того, на улице Турку правоохранители обнаружили факт фиктивной массовой постановки на миграционный учет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.