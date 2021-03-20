В ЗакСе вступил в силу закон об уличных террасах общепитов

В Санкт-Петербурге в Законодательном собрании в первом чтении приняли закон о том, что теперь городские заведения общественного питания смогут выставлять на улицу террасы в любое время года. Также в ведомстве добавили, что террасы должны быть утеплены.

Основной целью данного закона является помощь владельцам общепитов в приобретении дополнительного заработка. К этой идее депутаты пришли во время пандемии коронавируса.

Вячеслав Макаров, глава ЗакСа, называет этот закон антивирусной терапией.

«Шаг за шагом мы вводим новые меры поддержки предприятий, наиболее пострадавших от ограничений в работе, установленных для борьбы с распространением инфекции», — заявил депутат.