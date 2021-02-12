В Петербурге заведениям общепита планируют разрешить использовать зимние террасы

Закон о работе круглогодичных террас заведений общепита был поддержан комитетом по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Данная информация была опубликована в Telegram-канале одного из составителей документа, депутата ЗакСа Дениса Четырбока. Текст законопроекта содержит информацию о том, что внешние павильоны могут использоваться, только если для посетителей внутри будет создана комфортная обстановка: на зимних террасах должно быть тепло.

Инициатива касается только стационарных организаций общественного питания. Сообщается, что принятие нового закона не должно обернуться возникновением новых ларьков и киосков.