Центр помощи животным «Велес» забил тревогу

В сообществе социальной сети «ВКонтакте» центра помощи животным «Велес» обратились к горожанам за помощью. Пресс-служба организации сообщила, что центр закрыли в связи с пандемией коронавируса. Также сейчас не хватает средств на содержание животных.

«Закупка мяса и куры тоннами, закупка других продуктов питания, заработная плата сотрудникам, оплата электричества, угля, медикаменты, сено и солома, комбикорм десятками мешков и многое-многое другое... И, к большому сожалению, все цены постоянно растут», — сообщили волонтеры.

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга могут добровольно оказать помощь «Велесу». Администрация оставила в своем сообществе реквизиты для перевода средств, чтобы помочь животным.