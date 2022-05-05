В Шуваловском парке спасли травмированного енота

от попал в беду в Шуваловском парке. Животное пыталось забраться на дерево, но в результате неудачно попытки повредило себе лапы.

В итоге зверька заметилии в парке прохожие, а на помощь ему пришли сотрудники службы спасения животных «Легион». Как рассказали в группе службы в социальной сети «ВКонтакте», молоденького енота нашли в дупле дерева. Его задние лапы не двигались, поэтому активсты предположили у животного перелом таза.

Найденыша отвезли в центр реабилитации диких животных «Велес». Теперь за его состоянием следят ветеринары.

Как животное оказалось в парке точно неизвестно. Специалисты предполагают. Что енот был домашним и либо сам сбежал от хозяина, либо его выкинули на улицу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Ленинградской области начался сезон миграции лосей.