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Петербуржцы стали массово выходить на замерзшие реки и каналы

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© Фото: baltphoto.ru

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Это развлечение стало возможным благодаря сильным морозам.

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 8 февраля, большинство жителей города стали гулять по замерзшим рекам и каналам Северной столицы.

Данное развлечение уже приобрело статус ежегодного. Благодаря закрепившейся в последние недели морозной погоде, жители стали чаще выходить на лед. На реке Фонтанка уже даже протоптаны дорожки.

Стоить отметит, что все эти люди, которые ходят по замерзшим рекам Петербурга, являются нарушителями, потому что согласно постановлению 5 июня 2008 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах»., на лед запрещено выходить до 15 апреля.

Штраф за выход на лед составляет 5 тысяч рублей.

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